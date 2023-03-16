أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بالاحتفاظ بشخصين (أحدهما عمدة)، وابقاء على ثالث بحالة سراح، وذلك من أجل شبهة التدليس ومسك واستعمال مدلس والتحيل، وفق ما أفاد به المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر غنيمي "وات".



وبين غنيمي أن القضية تاتي على خلفية تعمد المظنون فيهما، الترفيع في أعداد رؤوس الاغنام التي على ملكهما ، قصد الحصول على كميات اضافية من العلف المدعم بدون وجه حق، مما تسبب في إهدار للمال العام، حيث تبين بعد إجراء المعاينات لقطعان الاغنام ان عدد الاغنام اقل بكثير من الاعداد المصرح بها.



وسيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونيا حال استكمال الأبحاث.



