تونس وبلجيكا تؤكدان على أهمية "فتح الآفاق بشأن الهجرة النظاميّة وتسهيل الولوج القانوني إلى الفضاء الأوروبي"

انعقدت بمقر وزارة الداخلية، جلسة عمل مشتركة جمعت ثلة من الإطارات السامية بالوزارة، بكاتبة الدّولة للجوء والهجرة بمملكة بلجيكا، نيكول دي مور، التي حضرت مرفوقة بوفد يترأسهُ سفير بلادها بتونس.



وقـد كانت هذه الجلسة التي التأمت أمس الثلاثاء، "مناسبة تطرّق خلالها الجانبان إلى واقع التعاون القائم بين البلدين في مجال الهجرة والسّبل الكفيلة بتعزيز علاقاتهما في هذا المجال"، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الأربعاء عن الداخلية.



ووقف الطرفان على "تطابق وجهات النظر بينهما، بشأن الحلول الضروريّة لمعالجة هذه المسألة، وذلك من خلال فتح الآفاق بشأن الهجرة النظاميّة وتسهيل الولوج القانوني إلى الفضاء الأوروبي، إلى جانب تبنّ جماعي لمقاربة شاملة متعدّدة الأبعاد، تتضافر فيها جهود كافّة البلدان المعنيّة للتصدّي لظاهرة الهجرة غير النظاميّة".





