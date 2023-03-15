الدولي السابق والمدرب  الحالي امير الحاج مسعود من اتحاد جرجيس الى اتحاد غريان الليبي

تعاقد الدولي التونسي السابق ولاعب النادي الصفاقسي والمدرب الحاليالدولي السابق والمدرب الحالي امير الحاج مسعود من اتحاد جرجيس الى اتحاد غريان الليبي مع نادي اتحاد غريان الليبي (درجة ثانية) ليشرف على الفريق خلال الموسم الجديد وذلك حلفا لمحمد بن منير الغالي المدرب السابق للفريق

وينتمي فريق اتحاد غريان الذي يعود تاسيسه الى 1954 الى الدرجة الثانية

والتحق امير الحاج مسعود الذي درب اتحاد جرجيس خلال الموسمين الماضي والحالي بمجموعة المدربين التونسيين الذين يشرفون على عدد من الاندية في مختلف درجات البطولة الليبية

ويذكر ان فريق اتحاد غريان فاز امس بالمدينة الرياضية طرابلس في مباراة ودية تحت اشراف مدربه الجديد الحاج مسعود 2-صفر على نادي الشباب العربي



