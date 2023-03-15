مديرة دورة صفاقس الدولية للتنس: الدورة تمثل فرصة لتحسين التصنيف العالمي للاعبين واللاعبات ... وننتظر تألقا للعناصر التونسية

انطلقت أمس الثلاثاء بمدينة صفاقس الدورة الدولية لتنس الأصاغر والأواسط ذكورا واناثا بمشاركة 120 لاعبا ولاعبة من 26 دولة.

وتستمر الدورة التي تقام بملاعب نادي التنس بصفاقس الى غاية 19 مارس الجاري.



واشارت عائدة بوزيد مديرة الدورة أنّ اليوم الافتتاحي شهد اقامة ما مجموعه 21 مباراة، ضمن منافسات الدور الأول، فيما يشهد اليوم الثاني اقامة 25 مباراة وذلك في منافسات الفردي والزوجي.

وأوضحت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، أنّ معدل أعمار اللاعبين المشاركين في الدورة، من جنسيات مختلفة، يتراوح بين 13 و18 سنة.

وكشفت أنّ الدورة تعد فرصة لجميع اللاعبين لتحسين تصنيفهم العالمي نظرا لكونها تحتوي على عدد هام من النقاط رغم أنّها لا تتضمن جوائز مالية.

واضافت أنّ الدورة ينتظر أن تشهد تألق عدد من العناصر التونسية ذاكرة منها بالخصوص اللاعب ياسين كروان من نادي تنس المنستير وأحمد الحصايري من نادي التنس بتونس في الذكور، وزينب العيادي وخاصة الثنائي لينا السويسي ونادين عبيد في الاناث التيلن حققتا نتائج باهرة في دورة الجزائر خلال الفترة القليلة الماضية.



