رالي فينيكس يعود الى جزيرة جربة ب400 مشارك من عدة جنسيات

تنطلق يوم غد الخميس من بن قردان الى قصر غيلان المرحلة الاولى من الدورة الثالثة لرالي فينيكس من بين 7 مراحل تختتم يوم 22 مارس بدوز وفق ما اعلنه اليوم منسق رالي فينيكس جمال الدبابي.



واضاف الدبابي خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الاربعاء بجزيرة جربة ان مدينة جرجيس ستحتضن اليوم الاربعاء ما يسمى بالمرحلة الصفر من الرالي التي يتم خلالها تصنيف قائمة انطلاق المشاركين لتنطلق بعدها المرحلة الاولى بن قردان قصر غيلان.



واعتبر الدبابي ان هذه التظاهرة التي يشارك فيها 400 مشارك من 18 جنسية من المولعين بالرياضات الميكانيكية تهدف الى ربط البحر بالصحراء وتنشيط السياحة والترويج لها وخاصة في مثل هذه الفترة التي تاتي خارج موسم الذروة منوها بالتشجيع التي تحظى به التظاهرة من الديوان الوطني للسياحة ومن الجامعات التونسية للسيارات والدراجات النارية.

ومن جهته، ابرز المندوب الجهوي للسياحة بولاية مدنين هشام المحواشي اهمية هذه التظاهرة في تنويع المنتوج السياحي وخلق ديناميكية خارج الموسم السياحي ومزيد الترويج للوجهة وتاكيد قدرتها على احتضان وتنظيم تظاهرات كبرى ومنها الرياضية بما يتوفر بها من مقومات مشجعة وجاذبة حسب قوله.

واعتبر المحواشي ان عودة هذا الرالي وغيره من تظاهرات مشابهة على غرار رالي تحدي الصحراء ورالي تحدي صحراء تونس عنوان ثقة في هذه الوجهة ونجاح موجها رسالة بان النجاح ياتي بنجاح بعده.

ولفت المندوب الى ان رحلة استطلاعية تم تنظيمها لفائدة المشاركين الذين قدموا من عدة بلدان للاطلاع على ثراء المخزون والمنتوج الثقافي والتراثي والسياحي بجزيرة جربة التي باحتضانها هذا الرالي وغيره من سباقات سابقة واخرى قادمة في الاشهر التي ستاتي هو توجه نحو ربط البحر بالصحراء في منتوج متميز ومشهد جميل حسب قوله.





