مدنين: اطلاق مشروع سياحي ثقافي ب20 قرية جبلية "طريق الطهي: زيتون الزرازي بجبل الظاهر"

اطلقت جمعية "صيانة القصور والمحافظة على التراث" ببني خداش، خلال يوم اعلامي انتظم يوم امس الثلاثاء، مشروعا ثقافيا سياحيا تحت عنوان "طريق الطهي: زيتون الزرازي بجبل الظاهر" يندرج ضمن برنامج تعزيز السياحة المستدامة في تونس الذي تنفذه وزارة السياحة بدعم من الوكالة الالمانية للتعاون الدولي وتمويل مشترك من الوزارة الاتحادية الالمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الاوروبي كجزء من برنامج "تونس وجهتنا".



وبين مدير المشروع محمد المحضي ل"وات" ان المشروع بمثابة طريق سياحية تجمع 3 ولايات قابس ومدنين وتطاوين، ممتدة من الدويرات الى تاوجوت لتشمل 20 قرية جبلية، وذلك بهدف تسهيل الاندماج الاقتصادي للمراة والشباب الريفي بقرى سلسلة جبال الظاهر من خلال تطوير قدراتهم واثراء خبراتهم في تثمين التراث الغذائي المحلي وحسن تسويقه.



واضاف ان المشروع يرتكز على عدة محاور هي البحث الميداني في التراث الثقافي للمجال وفلاحة انتاج الزيت الزرازي والمعالم الاثرية الموجودة ودعم القدرات للمتدخلين في طريق الطهي من ادلاء سياحيين واصحاب دور ضايفة، في التراث المادي واللامادي، وتكوين ودعم قدرات الفلاحين في الممارسات الزراعية لتجويد زيت زيتون الزرازي والاعداد للتسمية المثبتة للاصل باشراف معهد الزيتونة بجرجيس، الى جانب تكوين نساء وشباب في مهن التراث، وتكوين حرفيين في تثمين المنتوج التقليدي والتواصل والتسويق الرقمي.



واعتبر الباحث في التراث وتاريخ جبل دمر ان الهاشمي حسين ان المشروع يصنف كامتداد لمشروع سابق "احياء ثقافة التين ببني خداش"، لتكون بني خداش بهذا المشروع الجديد "بني خداش التين والزيتون"، قائلا ان "التين لا يكتمل الا بالزيتون والنخيل ثلوث المائدة الغذائية في الجبل"، لذلك تم تقديم فكرة مشروع الى التعاون الالماني قوامها بناء مسالك فلاحية من قرية تواجوت شمالا الى قرية الدويرات جنوبا مرورا باكثر من 20 قرية تستمر اربعة ايام وتشتغل على تثمين زيت الزيتون الجبلي واساسا نوع الزرازي وفي هذا الاطار جاء مشروع طريق الطهي زيتون الزرازي بجبال الظاهر، وفق قوله.



واوضح ان هذا المشروع سيستمر سنة وتقوم فكرته على الجمع بين قطاعات ثلاثة هي الفلاحة والسياحة واساسها الثقافة بنقل المنتج الجبلي مصحوبا بحكايته واسطورته وامثاله وبخبراته، بهدف ارساء سياحة مستدامة متكاملة في منتوجها داخل السلسلة الجبلية وتحويل السلوك الانتاجي للزيت والزيتون من سلوك العولة الى سلوك التسويق في العولمة ثم تحويل الجماعات القروية من المنعزلة الكتفية بنفسها الى المنفتحة القادرة على المنافسة.







