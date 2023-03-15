القبض على شخص بطبربة محكوم بالسجن من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي" (الحرس الوطني)

القبض على شخص بطبربة محكوم بالسجن من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي" (الحرس الوطني)

Publié le Mercredi 15 Mars 2023 - 16:54 قراءة: 0 د, 20 ث
      
ضبطت دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة طبربة التابعة لإقليم الحرس الوطني بتونس، ليلة البارحة، شخصا صادرة في شأنه ثلاثة مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي"، وفق المتحدث بسام الحرس الوطني.
وأضاف المصدر ذاته، في بلاغ الأربعاء، أن هذا الشخص محكوم عليه بالسجن لمدة سنة، مشيرا إلى أن النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنه .



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