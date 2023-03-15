رابطة الابطال - دور المجموعات/الجولة الخامسة: البرنامج

Publié le Mercredi 15 Mars 2023 - 16:07 قراءة: 0 د, 38 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الخامسة لمسابقة رابطة
أبطال إفريقيا لكرة القدم (مرحلة المجموعات), المقررة يومي الجمعة والسبت :

الجمعة 17 مارس :

المجموعة الثانية:
كوتون بور (الكاميرون) - الهلال السوداني (السودان) س 00ر17

المجموعة الرابعة:
المريخ (السودان ) - الترجي الرياضي التونسي س 00ر14
شباب بلوزداد (الجزائر) - الزمالك (مصر) س 00ر20

السبت 18 مارس :

المجموعة الأولى:
فيتا كلوب ( جمهورية الكونغو الديمقراطية) - الوداد البيضاوي (المغرب) س 00ر14

شبيبة القبائل (الجزائر) - بيترو أتلتيكو (أنغولا) س 00ر20

المجموعة الثانية:
الهلال السوداني (السودان) - ماميلودي سانداونز (جنوب إفريقيا) س 00ر14

المجموعة الثالثة:
نادي سيمبا (تنزانيا) - حورويا كوناكري (غينيا) س 00ر17
نادي فيبرز (أوغندا) - رجاء الدار البيضاء (المغرب) س 00ر17

يذكر أن الأول و الثاني من كل مجموعة يتأهلان للدور ربع النهائي.

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