رابطة الابطال - دور المجموعات/الجولة الخامسة: البرنامج

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الخامسة لمسابقة رابطة

أبطال إفريقيا لكرة القدم (مرحلة المجموعات), المقررة يومي الجمعة والسبت :



الجمعة 17 مارس :



المجموعة الثانية:

كوتون بور (الكاميرون) - الهلال السوداني (السودان) س 00ر17



المجموعة الرابعة:

المريخ (السودان ) - الترجي الرياضي التونسي س 00ر14

شباب بلوزداد (الجزائر) - الزمالك (مصر) س 00ر20



السبت 18 مارس :



المجموعة الأولى:

فيتا كلوب ( جمهورية الكونغو الديمقراطية) - الوداد البيضاوي (المغرب) س 00ر14



شبيبة القبائل (الجزائر) - بيترو أتلتيكو (أنغولا) س 00ر20



المجموعة الثانية:

الهلال السوداني (السودان) - ماميلودي سانداونز (جنوب إفريقيا) س 00ر14



المجموعة الثالثة:

نادي سيمبا (تنزانيا) - حورويا كوناكري (غينيا) س 00ر17

نادي فيبرز (أوغندا) - رجاء الدار البيضاء (المغرب) س 00ر17



يذكر أن الأول و الثاني من كل مجموعة يتأهلان للدور ربع النهائي.



