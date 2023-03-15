المنتخب التونسي لكرة السلة: دعوة 10 لاعبين لتجمع في المنستير يومي 18 و19 مارس

أعلن مدرب المنتخب التونسي لكرة السلة التركي الفرنسي ايرمان كونتار عن استدعاء 10 لاعبين لتجمع المنستير الذي سيقام يومي 18 و19 مارس الجاري.



وضمت القائمة أشرف القنوني ومحمد حسني الايلاهي وواصف المثناني ومحمد آدم راسيل (النجم الساحلي) واسكندر بالرشاد (الملعب النابلي) وحمزة الظريف وبشير بن يحي (شبيبة المنازه) - محمد فارس العشي وجوهر الجوادي (النادي الافريقي) ومرتضى بن طاهر (النجم الرادسي).



وأفاد علي البنزرتي رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ هذا التجمع يندرج في اطار اجراء برنامج تطبيقي لعناصر المنتخب بقاعة محمد المزالي بالمنستير والتحضير للاستحقاقات القادمة وفي مقدمتها البطولة الافريقية للامم.



وأضاف، في ذات السياق، أنّه تمّ أيضا دعوة عدد من لاعبي المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة قصد معاينتهم من قبل المدرب وتأهيلهم لتعزيز صفوف منتخب الأكابر.



