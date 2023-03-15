ضبط 17 مهاجرا غير نظامي من "جنوب الصحراء" بعد اجتيازهم الحدود الجزائرية التونسية خلسة

ألقت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات القصرين وقبلي وجندوبة وصفاقس، ليلة البارحة، القبض على 17 مهاجرا غير نظامي من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن "تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة والإقامة على غير الصيغ القانونية بالبلاد التونسية"، وفق المتحدث باسم الحرس الوطني.

وأضاف المصدر ذاته، في بلاغ الأربعاء، أن النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.

وأوضح أن جهد وحدات الحرس يندرج في إطار التصدي لظاهرة اجتياز الحدود البرية خلسة والإقامة غير القانونية بالبلاد التونسية.









