تخصيص مليون دينارلاقتناء 300 رأس ماعز وانجاز وحدة لصنع الاجبان في العشوش برمادة ضمن مشروع إيطالي لتثمين تربية الماشية

تخصيص مليون دينارلاقتناء 300 رأس ماعز وانجاز وحدة لصنع الاجبان في العشوش برمادة ضمن مشروع إيطالي لتثمين تربية الماشية

Publié le Mercredi 15 Mars 2023 - 14:11 قراءة: 0 د, 47 ث
      
خصّصت الوكالة الايطالية للتعاون والتنمية قرابة مليون دينار لاقتناء 300 رأس ماعز حلوب وإحداث وحدة لصنع الاجبان في منطقة العشوش من معتمدية رمادة بولاية تطاوين، وذلك في إطار مشروعها لتثمين منظومة تربية الماشية برمادة المقدرة كلفته الجملية بأكثر من 8 ملايين دينار منها اكثر من 5 ملايين دينار لانجاز مسلخ عصري.

وبيّن معتمد رمادة، رمزي زرقان، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن وفدا من الوكالة الإيطالية زار منطقة العشوش ذات الخصوصيات الفلاحية الرطبة بواحتها وشلالها (شلال الشرشارة)، وتعرّف على الارض التي تبرع بها المواطنون لانجاز هذه الوحدة التي ستحوّل كامل كميات الحليب التي يخصّصها المنتجون في المنطقة الى أجبان.

من جانبه، قال المكلّف بالمشروع في ديوان تنمية الجنوب، شاكر السالمي، أنه سيتم في إطار المشروع تنظيم دورات تكوينية لفائدة المربين مع دعمهم بالاعلاف في مرحلة أولى، مشيرا الى أن مشروع تثمين منظومة تربية الماشية برمادة وزّع الى حد الان اكثر من 1500 رأس ماشية في انتظار إتمام إنجاز المسلخ الذي تقدّمت أشغاله بنسبة 25 بالمائة.

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