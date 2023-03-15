الرابطة المحترفة الثانية: برنامج مباريات الجولة 14

الرابطة المحترفة الثانية: برنامج مباريات الجولة 14

Publié le Mercredi 15 Mars 2023 - 13:16 قراءة: 0 د, 56 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة 14 لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة على دفعتين يومي السبت والأحد القادمين انطلاقا من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال:

السبت 18 مارس
المجموعة الثانية
في ملعب الطيب بن عمار العمران
الشبيبة الرياضية بالعمران - القوافل الرياضية بقفصة

في ملعب حمام الأنف المعشب
النادي الرياضي بحمام الأنف - الترجي الرياضي الجرجيسي

في ملعب الرقبي بمساكن
الهلال الرياضي بمساكن - القلعة الرياضية

في الملعب البلدي بالمكنين
نادي سبورتينغ المكنين - الملعب القابسي

في ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية - الجمعية الرياضية بجربة

في ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب الرياضي الصفاقسي - نادي سبورتينغ بن عروس

المجموعة الأولى
المستقبل الرياضي بقابس - النادي الرياضي البنبلي ( الملعب يحدد لاحقا )

الأحد 19 مارس
المجموعة الأولى
في ملعب بئر مشارقة الاصطناعي
المستقبل الرياضي بوادي الليل - الشبيبة الرياضية القيروانية (دون حضور الجمهور)

في ملعب جندوبة الاصطناعي
جندوبة الرياضية - النجم الرياضي الرادسي

في ملعب صلاح الدين بن حميدة
نادي أولمبيك مدنين - المستقبل الرياضي بالمرسى

في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
الأمل الرياضي بالرقبة - النادي الرياضي القربي

في ملعب مصطفى الدوري المعشب
الأمل الرياضي بجربة - المستقبل الرياضي بالمحمدية

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