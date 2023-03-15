الرابطة المحترفة الثانية: برنامج مباريات الجولة 14

في ما يلي برنامج مباريات الجولة 14 لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة على دفعتين يومي السبت والأحد القادمين انطلاقا من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال:
السبت 18 مارس
المجموعة الثانية
في ملعب الطيب بن عمار العمران
الشبيبة الرياضية بالعمران - القوافل الرياضية بقفصة
في ملعب حمام الأنف المعشب
النادي الرياضي بحمام الأنف - الترجي الرياضي الجرجيسي
في ملعب الرقبي بمساكن
الهلال الرياضي بمساكن - القلعة الرياضية
في الملعب البلدي بالمكنين
نادي سبورتينغ المكنين - الملعب القابسي
في ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية - الجمعية الرياضية بجربة
في ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب الرياضي الصفاقسي - نادي سبورتينغ بن عروس
المجموعة الأولى
المستقبل الرياضي بقابس - النادي الرياضي البنبلي ( الملعب يحدد لاحقا )
الأحد 19 مارس
المجموعة الأولى
في ملعب بئر مشارقة الاصطناعي
المستقبل الرياضي بوادي الليل - الشبيبة الرياضية القيروانية (دون حضور الجمهور)
في ملعب جندوبة الاصطناعي
جندوبة الرياضية - النجم الرياضي الرادسي
في ملعب صلاح الدين بن حميدة
نادي أولمبيك مدنين - المستقبل الرياضي بالمرسى
في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
الأمل الرياضي بالرقبة - النادي الرياضي القربي
في ملعب مصطفى الدوري المعشب
الأمل الرياضي بجربة - المستقبل الرياضي بالمحمدية
السبت 18 مارس
المجموعة الثانية
في ملعب الطيب بن عمار العمران
الشبيبة الرياضية بالعمران - القوافل الرياضية بقفصة
في ملعب حمام الأنف المعشب
النادي الرياضي بحمام الأنف - الترجي الرياضي الجرجيسي
في ملعب الرقبي بمساكن
الهلال الرياضي بمساكن - القلعة الرياضية
في الملعب البلدي بالمكنين
نادي سبورتينغ المكنين - الملعب القابسي
في ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية - الجمعية الرياضية بجربة
في ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب الرياضي الصفاقسي - نادي سبورتينغ بن عروس
المجموعة الأولى
المستقبل الرياضي بقابس - النادي الرياضي البنبلي ( الملعب يحدد لاحقا )
الأحد 19 مارس
المجموعة الأولى
في ملعب بئر مشارقة الاصطناعي
المستقبل الرياضي بوادي الليل - الشبيبة الرياضية القيروانية (دون حضور الجمهور)
في ملعب جندوبة الاصطناعي
جندوبة الرياضية - النجم الرياضي الرادسي
في ملعب صلاح الدين بن حميدة
نادي أولمبيك مدنين - المستقبل الرياضي بالمرسى
في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
الأمل الرياضي بالرقبة - النادي الرياضي القربي
في ملعب مصطفى الدوري المعشب
الأمل الرياضي بجربة - المستقبل الرياضي بالمحمدية
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