نادي البديع البحريني يعلن فك الارتباط مع المدرب التونسي صابر عبد اللاوي

Publié le Mercredi 15 Mars 2023 - 14:43 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أعلن نادي البديع البحريني فك الارتباط مع المدرب التونسي صابر عبد اللاوي.
ونشر نادي البديع في حسابه الرسمي على "إنستغرام" صورة للمدرب صابر عبد اللاعوي، مقدما له الشكر والامتنان على مشواره في الفترة الماضية.
وأشرف عبد اللاوي على تدريب نادي البديع في 10 مباريات بالبطولة البحرينية، حيث حقق انتصارا وحيدا مقابل 9 هزائم كان آخرها أمام المحرق بنتيجة 5 - 1.
ويتذيل نادي البديع جدول ترتيب البطولة البحرينية برصيد 5 نقاط وذلك بعد 16 جولة.

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