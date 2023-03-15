تعيين المدرب التونسي صلاح شبوح مديرا فنيا للمنتخب القطري لألعاب القوى لجميع الفئات

عين الاتحاد القطري لألعاب القوى المدرب التونسي صلاح شبوح مديرا فنيا للإشراف على جميع المنتخبات بمختلف أصنافها واختصاصاتها.



ويملك صلاح شبوح خبرة طويلة في عالم ألعاب القوى وقد شكلت تجربته في دولة قطر محطة فارقة في مسيرته التدريبية والتي انطلقت بالاضطلاع بالمقاليد الفنية لناديي قطر والسد لفترة 12 عاما رافقتها نجاحات باهرة وجدت صداها في اختياره أفضل مدرب لمدة 10 مواسم ليستقطبه اثر ذلك الاتحاد القطري في خطة مدرب منتخب قبل ان يمنحه صلاحيات أكبر بترقيته لمنصب رئيس مدربي المنتخب ثم مشرفا عاما على الإدارة الفنية.

وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أعرب صلاح شبوح عن اعتزازه بالثقة التي وضعها الاتحاد القطري مؤخرا في شخصه بتعيينه على رأس الادارة الفنية مكلفا بمتابعة كافة الفئات العمرية من الناشئين الى الأكابر مشيرا الى جسامة هذه المسؤولية وما تنطوي عليه من تحديات جديدة في مشواره الرياضي على درب بلوغ أهداف أعلى ودرجات أخرى من التفوق بما من شأنه ان يساهم في مزيد تشريف الرياضة التونسية بشكل عام ويعزز رصيد الثقة الدولية في كفاءاتها الفنية على وجه الخصوص.

وأثنى صلاح شبوح بالمناسبة على الظروف الملائمة التي وجدها منذ التحاقه بالاتحاد القطري لألعاب القوى والعقلية الايجابية السائدة بين مختلف اعضاء إدارته الفنية التي قوامها الاحترافية والعمل الجماعي وهو ما ساعده على التأقلم بشكل سريع وتنفيذ أفكاره وتصواراته الفنية في اتجاه الرفع من مستوى عناصر المنتخب "العنابي" والعمل على كسب رهان الصعود على منصات التتويج خلال التظاهرات العربية والاسيوية والدولية.

ويعتقد اللاعب السابق للملعب النابلي والمنتخب التونسي في سبعينيات القرن الماضي جازما ان النجاح في الميدان التدريبي لا يمكن ان يتحقق الا بإرساء علاقة قوية بين الممرن والرياضي مبرزا في هذا الصدد انه لطالما جمعته روابط متينة بمختلف اللاعبين الذين ساهموا بقسط وافر في إنجازاته بفضل تحليهم بالانضباط والتركيز على حد تعبيره.

وقال في هذا السياق "لولا عزيمة اللاعبين ما كنت قد حققت نتائج ممتازة. أنا أؤمن أنه لا أحد يقدر على صنع رياضي على مستوى عالمي بمفرده".

ويعتبر صلاح شبوح من خريجي المعهد العالي للرياضة بقصر سعيد وقد مر على العديد من المدارس الرائدة في مجال التكوين الرياضي على غرار ألمانيا والاتحاد السوفياتي سابقا في طريقه نحو اقتحام عالم التدريب الذي ولجه من بوابة الملعب النابلي ليضطلع بعدها بخطة مدرب جهوي ثم كمدرب للمنتخب الوطني.

جدير بالذكر أن صلاح شبوح، أصيل مدينة الصمعة من ولاية نابل، كان أيضا من بين المساهمين في بعث نادي ألعاب القوى بنابل الذي يعتبر أعرق الاندية الافريقية والعربية وقد تمكن أثناء فترة الإشراف عليه من 1986 الى 1989 من قيادته للظفر بلقب كأس رئيس الجمهورية في ثلاث نسخ متتالية.



