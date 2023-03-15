تولت المصالح الرقابية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت بمعية المصالح الأمنية، تنفيذ قرار غلق لمحل تجاري مختص في بيع المواد الغذائية كائن بأحد مناطق بنزرت الكبرى، تعمد صاحبه الاحتكار والامتناع عن البيع والبيع المشروط ، بحسب ما افاد به المدير الجهوي للتجارة سامي البجاوي "وات".



وبين المصدر ذاته ان صاحب المحل كان تعمد احتكار كميات هامة من المواد الغذائية الأساسية واخفاءها والإمتناع عن تزويد الحرفاء بها بغاية المضاربة وبيعها بشروط، قبل ان تتفطن اليه فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالإشتراك مع مصالح الأمن الوطني، وتتولى حجز تلك الكميات من المواد وإعادة ضخها في المسالك القانونية وتامين ثمنها لدى الخزينة العامة للدولة، كما تم تحرير محضر بحث ضد المخالف من أجل ارتكابه مخالفة الزيادة غير القانونية في الأسعار بإخفاء بضاعة.



ولاحظ المدير الجهوي للتجارة ان قرار الغلق يمتد على أسبوعين، وفي حالة العود سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة ضد صاحب المحل، داعيا المواطنين الى التواصل مع الإدارة في حالة رصد مثل تلك الظواهر والمخالفات.



