وزارة المالية تضع رقما اخضر لفائدة الافارقة من جنوب الصحراء الراغبين في تسوية وضعية اقامتهم بتونس

أعلنت وزارة المالية عن وضع الرقم الاخضر 80106070 لتقديم المعلومات بشان تسوية وضعيات الوافدين من افريقيا جنوب الصحراء وخاصة الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها



وبينت الوزارة، في بلاغ اصدرته الاربعاء، ان هذا الخط ياتي في اطار مزيد الإحاطة بالوضعيات الخاصة بالأفارقة من جنوب الصحراء المقيمين بتونس او الوافدين عليها

ويقدم هذا الرقم حزمة خدمات لفائدة مواطني الدول الافريقية بتونس بعد دعوة اطلقها رئيس الجمهورية قيس سعيد في 21 فيفري 2023 تتصل بضرورة " اتخاذ اجراءات لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس".



وكانت تونس قد أقرّت ، الاحد 5 مارس الجاري، حزمة اجراءات لفائدة الافارقة من جنوب الصحراء تتلخص في تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية وتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم في آجال مناسبة و التمديد في وصل الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر.



وتعمل تونس على تسهيل عمليات المغادرة الطّوعية في إطار منظّم وبالتنسيق المسبق مع السفارات والبعثات الديبلوماسية للدّول الإفريقية بتونس و إعفاء الأفارقة من دفع خطايا التأخير المستوجبة على الوافدين الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها.



يشار الى ان رئاسة الحكومة أعلنت ، يوم 7 مارس 2023، عن وضع خطّ أخضر لفائدة الأفارقة من جنوب الصحراء المقيمين بتونس على الرقم 80107785 للابلاغ عن كلّ تجاوز يقع في حقّهم.



