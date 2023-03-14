وزير الشؤون الخارجية يجري مكالمة هاتفية مع نظيره التركي

أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، اليوم الثلاثاء، محادثة هاتفية مع وزير الشؤون الخارجية للجمهورية التركية، مولود تشاووش أوغلو.



وتناولت المحادثة "عراقة علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين والعزم المشترك على تطويرها"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.



وجدّد نبيل عمّار، بالمناسبة، "مشاعر تضامن تونس إثر فقدان آلاف الضحايا في الزلزالين اللذين ضربا تركيا في 6 و20 فيفري 2023.



من جهته عبّر وزير الخارجية التركي عن شكره وتقديره "لوقوف تونس مع بلاده، في هذا الظرف الدقيق".



