وزير الشؤون الخارجية يجري مكالمة هاتفية مع نظيره التركي

وزير الشؤون الخارجية يجري مكالمة هاتفية مع نظيره التركي

Publié le Mardi 14 Mars 2023 - 22:19 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، اليوم الثلاثاء، محادثة هاتفية مع وزير الشؤون الخارجية للجمهورية التركية، مولود تشاووش أوغلو.

وتناولت المحادثة "عراقة علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين والعزم المشترك على تطويرها"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.

وجدّد نبيل عمّار، بالمناسبة، "مشاعر تضامن تونس إثر فقدان آلاف الضحايا في الزلزالين اللذين ضربا تركيا في 6 و20 فيفري 2023.

من جهته عبّر وزير الخارجية التركي عن شكره وتقديره "لوقوف تونس مع بلاده، في هذا الظرف الدقيق".

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 263313



En continu...

Toutes les news...
الثلاثاء 14 مارس 2023 | 22 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:53 18:27 15:50 12:36 06:32 05:06
Babnet
14°
 Babnet24° Babnet % 72 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-1318°-1318°-1021°-922°-11
  • Avoirs en devises
    22327,3

  • (14 mars)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,32333 DT        1$ =3,13107 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 mars)   1038,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   