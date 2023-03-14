وزير الداخلية والسفير الأمريكي يؤكدان على ضرورة متابعة تنفيذ المشاريع المشتركة ودعم التعاون في مجالات اختصاص الوزارة

وزير الداخلية والسفير الأمريكي يؤكدان على ضرورة متابعة تنفيذ المشاريع المشتركة ودعم التعاون في مجالات اختصاص الوزارة

Publié le Mardi 14 Mars 2023 - 20:26 قراءة: 0 د, 31 ث
      
تحادث وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، اليوم الثلاثاء بمقرّ الوزارة، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية، جوي هود والوفد المرافق لهّ.

وشدّد الطرفان على ضرورة متابعة تنفيذ المشاريع المشتركة، واتفقا على "مزيد دعم وتنويع التعاون في مجالات اختصاص وزارة الداخلية"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة.

كما مثلت المقابلة مناسبة "لاستعراض عراقة العلاقات والشراكة المتميزة بين الطرفين التونسي والأمريكي وسبل مزيد دعمها في مجال التعاون الثنائي وكذلك المحاور ذات الإهتمام المشترك".

وقد ثمّن السفير الأمريكي، خلال اللقاء، "الحرفية التي تتمتع بها الوحدات الأمنية في تطبيق القانون، في كنف احترام الحقوق والحريات والمهنية التي تبديها خلال التعامل مع التجمعات"، حسب ما جاء في بلاغ الداخلية.

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