بن عروس: حجز أكثر من 46 طن من القهوة و 20 طن من الشعير المدعم

Publié le Mardi 14 Mars 2023 - 19:32 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تمكن فريق مشترك من الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببن عروس بالتنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للتجارة ببن عروس من الكشف على أحد المخازن بجهة مقرين من ولاية بن عروس يحتوي على أكثر من 46 طنا من القهوة و20 طنا من الشعير المدعم
ووفق ماورد بالصفحة الرسمية للإدارة العامة للآمن الوطني فقد قام الفريق المذكور في إطار عمله الدوري من اجل التصدّي لظاهرة الاحتكار والمضاربة والترفيع في الأسعار، بمداهمة المخزن المذكور ، أين تم العثور على 40.580 طنا من القهوة الرفيعة الموردة و6 اطنان من القهوة المعلبة و20 طنا من الشعير المدعم.
وقد تم حجز البضاعة المذكورة والتي قدرت قيمتها بحوالي 1.7 مليون دينار من أجل "المضاربة غير المشروعة".

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