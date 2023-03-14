قابس : حراك "نحب نعيش أوقفوا التلوث" يواصل تحركه حول ملف التلوث والسلامة الصناعية

وجهت اليوم حملة " نحب نعيش - أوقفوا التلوث " دعوة لعموم المواطنين والمواطنات بمناسبة الذكرى الثانية لحريق معمل الاسفلت الذي خلف 06 وفيات للحضور في الوقفة التي ستنظمها أمام وزارة الصناعة والمناجم والطاقة يوم الجمعة 17 مارس 2023.

وبينت هذه الحملة في هذه الدعوة أن هذه الوقفة تتنزل في اطار المطالبة بالكشف عن تقارير السلامة والحماية داخل المنطقة الصناعية في ظل تواصل التهديدات والتحذيرات من كوارث محتملة بداخلها بما يهدد سلامة السكان وكافة المدينة.

كما تندرج هذه الوقفة حسب ما جاء في نص هذه الدعوة في اطار المطالبة بالكشف عن اخر التقارير والتحقيقات في ما اعتبره شبهات فساد من خلال اختفاء كميات كبيرة من مادة الأمونيتر وما يمثله هذا الملف من خطورة وتهديد للأمن القومي .

كما يهدف هذا التحرك في اطارالكشف عن تقدم التعاطي مع ملف تفكيك الوحدات الملوثة في قابس والقرارات الوزارية المعلن عنها في 29 جوان 2017.





