جندوبة : كهل يحرق جسده بمقر معتمدية وادي مليز احتجاجا على عدم اعادته الى سالف عمله بعد خروجه من السجن

جندوبة : كهل يحرق جسده بمقر معتمدية وادي مليز احتجاجا على عدم اعادته الى سالف عمله بعد خروجه من السجن

Publié le Mardi 14 Mars 2023 - 18:30 قراءة: 0 د, 46 ث
      
أقدم كهل من عملة الحضائر بمعتمدية وادي مليز من ولاية جندوبة اليوم الأربعاء على احراق جسده داخل مقر المعتمدية احتجاجا على عدم ارجاعه الى سالف عمله ورفض السلط المحلية والجهوية الاستجابة الى طلب سبق وان تقدم به خلال الأيام القليلة الماضية وتلقيه مراسلة تتضمن رفض مطلبه لتعارضه مع القانون المنظم للقطاع وفق ما أكده مسؤول اداري بالجهة.
ووفق ذات المصدر فان المعني كان يعمل حارسا بإحدى المؤسسات التربوية واطرد من عمله بعد غياب دام شهرين بسبب قضاء عقوبة سجنية دامت شهرين وذلك تطبيقا للقانون الذي يحجر عودة أي عامل من عمال الحضائر الى عمله في حال فاق غيابه شهرا واحدا مع بعض الاستثناءات .
واستوجبت وضعية الكهل نقله في مرحلة أولى الى قسم الطب الاستعجالي بجندوبة وفي مرحلة ثانية الى مستشفى الحروق البليغة بولاية بن عروس بعد ان قدر الطبيب المباشر ان حجم الإصابة هي من الدرجة الثالثة.
والكهل الذي اقدم على احراق جسده عمره 47 سنة وهو متزوج واب لطفلة .

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