انقاد المنتخب الوطني التونسي للسيدات لكرة القدم (اقل من 20 سنة) اليوم الثلاثاء الى هزيمة امام نظيره المصري 3-1 في اللقاء الذي احتضنه ملعب الكرم في اطار الجولة الاولى لدورة اتحاد شمال افريقيا لهاته الفئة العمرية.



وجاءت اهداف سيدات المنتخب المصري بفضل اللاعبات ندى احمد رمضان (18) من ضربة جزاء و هالة مصطفى موسى (45) و ليلى سيف محمد(57) في حين ذللت فتيات المنتخب التونسي النتيجة عن طريق انس بوسعايدة(73).

وتدور حاليا المباراة الثانية لحساب ذات الجولة الافتتاحية للدورة وتجمع المنتخب المغربي بنظيره الجزائري.



برنامج مباريات دورة اتحاد شمال افريقيا

الثلاثاء 14 مارس 2023

الجولة الاولى

تونس-مصر 1-3

الجزائر-المغرب تدور حاليا

الجولة الثانية



الخميس 16 مارس 2023

المغرب-تونس

الجزائر-مصر



السبت 18 مارس 2023

مصر-المغرب

تونس-الجزائر







