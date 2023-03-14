سوسة: نحو تحسين وضع التزويد ومستويات العرض بالسوق والتحكم في تطور الأسعار والتصدي للاحتكار والمضاربة خلال شهر رمضان

قال المدير الجهوي للتجارة بسوسة فوزي طالب ان ادارته ستعتمد خلال شهر رمضان (موفى مارس الجاري) خطة عمل تهدف بالخصوص الى تحسين وضع التزويد ومستويات العرض بالسوق والتحكم في تطور الأسعار وترشيد مستوياتها مع تنفيذ برنامج رقابي خصوص للتصدي للاحتكار والمضاربة



وأوضح طالب في تصريح ل"وات" اليوم الثلاثاء ان الإدارة الجهوية للتجارة، ستسهر على متابعة المخزون المتوفر بمختلف مخازن التبريد ونقاط البيع بالجملة والمساحات التجارية والفرع الجهوي للديوان التونسي للتجارة، مؤكدا ان المخزون يتمثل بالخصوص في 100 طن من التمر و30 طنا من ثمار التفاح و2000 طن من السكر و426 طنا من الشاي و200 طن من مادة الارز الابيض و70 طنا من القهوة، الى جانب كميات من المصبرات الغذائية والزيوت النباتية غير المدعمة



وأضاف انه من المنتظر ان تتكثف عمليات المراقبة اليومية والنوعية لمسالك التوزيع بهدف التصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية والتجاوزات المخلة بشفافية ونزاهة المعاملات والاسعار، مؤكدا ان مصالح الادارة الجهوية للتجارة ستكثف أنشطتها خلال النصف الأول من شهر رمضان لمراقبة المنتوجات الفلاحية الطازجة وكذلك المواد المدعمة والمواد الغذائية العامة والمخابز والحلويات التقليدية



وأفاد بان الفرق المشتركة للمراقبة الاقتصادية ستقوم خلال النصف الثاني من شهر رمضان بتكثيف المراقبة بالخصوص على محلات بيع المنتوجات الفلاحية والمواد الغذائية المدعمة والمقاهي وفضاءات الترفيه ومحلات بيع الملابس والاحذية واللعب ومستلزمات العيد



وجدر الاشارة الى ان عمليات المراقبة الاقتصادية في شهر رمضان، سيؤمنها بالخصوص، وفق نفس المصدر، 12 فريق مراقبة يومية متحركة بالإضافة الى الخلايا القارة بأهم اسواق الجملة والتفصيل بالجهة



