سوسة: جلسة عمل تقييمية مع وكلاء ومتعهدي الاسفار

تم خلال جلسة عمل تقييمية قدتها امس الثلاثاء المندوبية الجهوية للسياحة بسوسة مع وكلاء ومتعهدي الاسفار بالولاية، تقديم معطيات عامة حول أنشطة القطاع السياحي خلال سنة 2022، التي شهدت إرتفاعا ملحوظا فـي عدد الوافدين وفي عدد الليالـي المقضاة، حيث سجلت الولاية زيادة بأكثر من 98 بالمائة في عدد الوافدين الذين بلغ عددهم 994411 حريفا، مقابل 502022 حريفا في سنة 2021 ، وفق المندوب الجهوي للسياحة بسوسة توفيق القايد



وأضاف القايد في تصريح ل"وات" ان مصلحة وكالات الاسفار والسياحة بالمندوبية الجهوية للسياحة، اعدت برنامج عمل سيتم تنفيذه خلال سنة 2023 ويقضي بالخصوص بالقيام بزيارات لفتح مقرات وفروع وكالات الأسفار الجديدة والتي قامت بإيداع ملفات فتحها لدى مصالح المندوبية، الى جانب برمجة زيارات متابعة لوكالات الأسفار المغلقة بدون إعلام الإدارة والتي تجاوزت مدة غلقها السنة



وسيتم كذلك برمجة زيارات متابعة وضعية الضمان البنكي القار المستوجب على وكالات الأسفار بعنوان سنة 2023 وأيضا برمجة عمليات تفقد مشتركة مع مصالح الحرس الوطني لتفقد وسائل النقل السياحي والرحلات السياحيّة، وذلك فضلا عن الإحاطة بضيوف الديوان الوطني التونسي للسياحة من صحفيين ومتعهدي وكالات الأسفار خلال زيارات جهة سوسة القنطاوي وبرمجة عمليات تفقد وسائل النقل السياحي وممثلي وكالات الأسفار الأجنبية بمطار النفيضة-الحمامات الدولي



وكانت هذه الجلسة التقييمية مناسبة دعا فيها وكلاء ومتعهدي الاسفار بولاية سوسة بالخصوص الى تبسيط الإجراءات الإدارية ومراجعة التشريعات المنظمة لقطاع النقل السياحي والتقليص في اجال فتح المؤسسات السياحية، كما دعوا الى تهيئة أماكن خاصة بحافلات النقل السياحي داخل مدينة سوسة التي تشهد طرقاتها اكتظاظا كبيرا لاسيما خلال ذروة الموسم الصيفي



