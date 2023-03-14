وزيرة العدل تبحث مع سفير السعودية التعاون بين البلدين في المجالين القانوني والقضائي

مثل اللّقاء الذي جمع اليوم الثلاثاء وزيرة العدل ليلى جفال بسفير المملكة العربية السعودية بتونس عبد العزيز بن علي الصقر، بمقر الوزارة ، مناسبة لاستعراض عراقة علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة منها المجالين القانوني والقضائي.



وتم التأكيد خلال اللقاء، وفق بلاغ صادر عن وزارة العدل، على ضرورة مزيد تدعيم هذه العلاقات والرقي بها إلى أعلى المستويات، خدمة للمصلحة المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين.



