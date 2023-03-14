توزر: الحرص على سير المرفق البلدي والالتزام بتنفيذ المشاريع والاشغال في وقتها (والي الجهة)

أفاد والي توزر، محمد أيمن البجاوي، اليوم الاثنين، بأنّه في إطار الحرص على سير المرفق البلدي خلال هذه الفترة، انعقدت جلسة عمل جمعت السلط الجهوية بالكتّاب العامين لمختلف بلديات الجهة بصفتهم مكلفين بالتسيير في المرحلة الحالية، وذلك لدعوتهم الى حسن تسيير مصالح المواطنين، وضرورة إحكام التنسيق والتواصل مع مختلف الإدارات والهياكل ذات الصلة بالعمل البلدي.





وأوضح الوالي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الجلسة تضمّنت متابعة للمشاريع المتواصلة مع التأكيد على ضرورة احترام آجال تنفيذها، فضلا عن التطرّق الى برامج تدخلات البلدية في الفترة الحالية وفي مقدمتها موضوع النظافة كأولوية، وخصوصا نظافة المواقع السياحية والتحضير لفصل الصيف.



وفي جانب آخر، تم التأكيد، خلال الجلسة، على ضرورة احترام نسق العمل الإداري بالبلديات، وحسن تسيير شؤون المواطنين وحسن قبولهم، مع دعوة الكتاب العامين الى التنسيق المكثف مع السلطة للمحافظة على نفس نسق العمل وتحسينها خلال الأشهر التي تسبق اجراء الانتخابات البلدية، وفق نفس المصدر.

ولفت الى أن الكتاب العامين للبلديات أعربوا عن استعدادهم لمواصلة العمل في ظروف طيبة وحمايتهم للممتلكات، وفق تعبيره.



