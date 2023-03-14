الحرس الوطني: ضبط 65 مهاجرا غير نظامي من "جنوب الصحراء" اجتازوا الحدود الجزائرية التونسية خلسة

الحرس الوطني: ضبط 65 مهاجرا غير نظامي من "جنوب الصحراء" اجتازوا الحدود الجزائرية التونسية خلسة

Publié le Mardi 14 Mars 2023 - 11:53 قراءة: 0 د, 22 ث
      
ضبطت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات القصرين وجندوبة وبن عروس ومدنين، أمس الإثنين، 65 مهاجرا غير نظامي من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن "تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية دون الصيغ القانونية"، وفق المتحدث باسم الحرس الوطني.

وأوضح المصدر ذاته، في بلاغ اليوم الثلاثاء، أن ذلك يندرج في إطار " التصدي لظاهرة اجتياز الحدود البرية والإقامة بالتراب التونسي على خلاف الصيغ القانونية".

وأضاف أن النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.


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