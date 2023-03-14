كاس الاتحاد الافريقي - تي بي مازيمبي الكونغولي ينهي تربصه في تونس ويتحول الى باماكو

انهى فريق "تي بي مازيمبي " الكونغولي تربصه التحضيري بتونس قبل التحول مساء اليوم الى العاصمة المالية باماكو لخوض مباراة الجولة الخامسة من دور مجموعات مسابقة الاتحاد الافريقي لكرة القدم مع ريال باماكو.



وفضل فريق مازيمبي مواصلة الاقامة في تونس العاصمة بعد مباراته مع اتحاد المنستير وذلك قبل التحول اليوم الى مالي.وخاض حصصا تدريبية بملعب زويتن.

واجرى فريق تي بي مازيمبي امس في بنزرت مباراة ودية تعادل فيها مع النادي البنزرتي 1-1 وخاض فريق ال"غربان" المباراة بتشكية محورة مقارنة بتلك التي شاركت في مباراة الاياب ( الجولة الرابعة ) مع الاتحاد المنستيري 0-1



ويذكر ان نادي تي بي مازيمبي الكونغولي كان انهزم يوم الاربعاء الماضي اما مضيفه الاتحاد المنسيتير بملعب حمادي العقربي بتونس في اطار الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بنتيجة هدف دون رد سجله المهاجم المالي بوبكر ترواري د3

وعزز الاتحاد المنستيري بذلك موقفه في صدارة المجموعة الرابعة حيث رفع رصيده الى 10 نقاط وضمن تأهله رسميا الى الدور ربع النهائي لكاس الاتحاد الافريقي فيما يحتل فريق تي بي مازيمبي المرتبة الثالثة في مجموعته ب3 نقاط وسينزل ضيفا على ريال باماكو الرابع بنقطتين في سعي للحفاظ على امل ضئيل للتاهل للدور ربع النهائي



