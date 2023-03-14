قال النائب وعضو لجنة النظام الداخلي بمجلس نواب الشعب أيمن البوغديري " ان اللجنة قررت تنظيم اجتماعها الرسمي الأول غدا الأربعاء بقصر البرلمان بباردو، لتقسيم المهام بين اعضاء اللجنة والشروع في صياغة مشروع النظام الداخلي للبرلمان".



وأضاف البوغديري (منتخب عن دائرة رواد 1) في تصريح اليوم الثلاثاء لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنه من المنتظر أن يشرف رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة على الاجتماع الأول للجنة.

وبين النائب أن أعضاء لجنة النظام الداخلي يعتزمون انهاء العمل على مشروع النظام الداخلي للبرلمان في أجل أسبوعين، لعرضه بعد ذلك على الجلسة العامة للمصادقة .

وكانت الجلسة العامة الأولى للبرلمان الملتئمة أمس، شكلت لجنة النظام الداخلي ، بعد أن تم انتخاب رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة ومساعديه أنور المرزوقي وسوسن المبروك.

وتكونت لجنة النظام الداخلي المصادق عليها بالإجماع من قبل الجلسة العامة من 31 نائبا وهم عماد أولاد جبريل ومليك كمّون و عبد الرزاق عويدات و فخري عبد الخالق و ظافر الصغيري وفاتن النصيبي وبسمة الهمامي ومحمد زياد المهر وسامي الرايس و ثابت العابد وأحمد سعيدان وسيرين المرابط وأيمن بوغديري ويوسف طرشون ومحمد أمين الورغي ومحمد بن حسين و عبد السلام الحمروني وعلي زغدود وغسان يامون ورؤوف الفقيري وأسماء الدرويش وريم الصغيّر ومحمود العمري وحسام محجوب وباديس الحاج علي ويوسف التومي ورمزي الشتيوي ومحمد علي ومعز بركالله و حمدي بن عبد العالي وفاطمة المسدّي.

وقد تم قبول كافة ترشحات النواب التي تم تقديمها لعضوية لجنة النظام الداخلي ،باعتبار أن الأمر الرئاسي لدعوة البرمان للانعقاد، لم يتضمن التنصيص على عدد أدنى كما لم يحدد سقفا لعدد أعضاء هذه اللجنة، وفق ما ذكره رئيس المجلس ابراهيم بودربالة يوم امس خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان .

ودعا ابراهيم بودربالة ، باسم رئاسة المجلس، أعضاء اللجنة إلى الاجتماع والإسراع في تنظيم عملهم، معربا عن الأمل في ألا تتجاوز مدة أشغال اللجنة، أسبوعين على اقصى تقدير.

وقال إن الصلاحيات التشريعية "أُحيلت على المجلس رسميا، بداية من الاثنين 13 مارس"، ملاحظا أن المجلس النيابي الجديد "تنتظره أعمال كثيرة وعليه أن يثبت أنه قرّر العمل لصالح ما يصبو إليه الشعب ولما فيه خير تونس".

أيمن







