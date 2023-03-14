تشارك الخطوط التونسية في الاجتماع 94 للجنة التنفيذية لمنظمة شركات الطيران العربية المنعقد اليوم الثلاثاء بالمملكة العربية السعودية.

ويتراس مشاركة الخطوط التونسية الرئيس المدير العام للشركة، خالد الشلي، علما وان هذه المشاركة تهدف الى مزيد تطوير علاقات الشراكة مع شركات الطيران العربية.



ويطرح الاجتماع حزمة من المسائل الاستراتيجية تتصل بقطاع الطيران المدني من بينها سياسات الطيران المدني وسياسات البيئة والتحول الرقمي في قطاع الطيران المدني.



وتاتي هذه المشاركة في ظل ارتفاع عدد المسافرين على متن اسطول الخطوط التونسيّة ما بين 1 جانفي و 28 فيفري 2023 بنسبة 1ر36 بالمائة عن بيانات نفس الفترة من سنة 2022 وتحسن في رقم المعاملات ليرتفع الى نحو 154 مليون دينار وتطور نسبة التغطية.





