وزارة النقل والجامعة الوطنية للنقل يتفقان على تاجيل اضراب قطاع النقل بالمؤسسات الى يومي 10 و 11 ماي 2023

Publié le Mardi 14 Mars 2023 - 10:12 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أعلنت وزارة النقل عن تأجيل الاضراب المزمع تنفيذه في قطاع النقل بالمؤسسات وتحت الاشراف الذي كان من المزمع تنفيذه يومي 15 و 16 مارس الجاري إلى تاريخ 10و11 ماي 2023 .

وأضافت وزارة النقل في بلاغ نشرته، مساء أمس الاثنين، ان قرار التأجيل جاء اثر جلسة صلحية ترأسها وزير النقل، ربيع المجيدي، بحضور رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية، ونيابة عنه، رفيق بن ابراهيم، والأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي.

وطلب الفريق الحكومي في المفاوضات، وفق محضر الجلسة استكمال مراجعة الجهات المعنية حول بعض النقاط اتفاق 24 -25 جانفي 2023 وقد وافق الطرف النقابي على التأجيل بناء على تعهدات وزارة النقل لإتمام الإجراءات الخلافية




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