الجزائر ستحتضن الألعاب الأولمبية العربية في جويلية المقبل

قرر المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية العربية المنعقدة بمدينة جدة السعودية منح الجزائر شرف احتضان الألعاب الأولمبية العربية في جويلية المقبل .



ويذكر ان اللجنة التنفيذية لاتحاد اللجان الأولمبية العربية برئاسة عقدت اجتماعا بجدة برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وبمشاركة رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية محرز بوصيان بصفته نائب رئيس الاتحاد .



