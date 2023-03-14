حزب التيار الديمقراطي يؤكد "عدم اعترافه" بالبرلمان الجديد

قال حزب التيار الديمقراطي، اليوم الثلاثاء، إنه "لا يعترف" بالبرلمان الجديد، معتبرا أنه "فاقد للشرعية والمشروعية" لكونه انبثق عن دستور وقانون انتخابي "على المقاس" وعن انتخابات "قاطعها تسعة أعشار التونسيين".



وأضاف الحزب، في بيان أصدره تبعا لانعقاد أولى جلسات البرلمان الجديد المنبثق عن مسار 25 جويلية، أن مصير هذه المؤسسة "سيكون مماثلا لمصير باقي الأجهزة التي يستعملها قيس سعيد كشماعة للتغطية على فشله والتنصل من المسؤولية".



وأشار إلى "التعتيم" على ما وصفه بـ"المسرحية التشريعية" بمنع وسائل الإعلام الخاصة من تغطية أشغاله وكذلك إلى "التلويح بطرد كل عضو لا يستكين لرغبات الحاكم بأمره".







