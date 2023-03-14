اتفاق جديد لإقامة "كأس السوبر" الايطالية في السعودية

Publié le Mardi 14 Mars 2023 - 08:39 قراءة: 0 د, 32 ث
      
قالت رابطة بطولة الدرجة الأولى الإيطالية لكرة القدم يوم الاثنين إنها ستنظم "كأس السوبر" المحلية في السعودية الموسم المقبل بمشاركة أربعة فرق بعد التوصل لاتفاق جديد يشهد إقامة أربع من الست نسخ المقبلة من البطولة في السعودية.

وأفاد لورينتسو كاسيني رئيس الرابطة أن الرابطة ستحدد في كل عام نظام البطولة سواء بين أربعة فرق أو مواجهة واحدة بين صاحبي البطولة والكأس.
واقيمت ثلاث من آخر خمس نسخ من البطولة في السعودية مقابل إجمالي 21 مليون يورو (22.52 مليون دولار).
وأوضح مسؤول في الرابطة أن العقد الجديد يضمن الحصول على 23 مليون يورو في حالة إقامة البطولة بمشاركة أربعة فرق، و12 مليون يورو في حالة إقامة مباراة واحدة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 263255



En continu...

Toutes les news...
الثلاثاء 14 مارس 2023 | 22 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:53 18:27 15:50 12:36 06:32 05:06
Babnet
18°
 Babnet22° Babnet % 52 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1218°-1118°-1121°-1022°-11
  • Avoirs en devises
    22146,6

  • (13 mars)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,32242 DT        1$ =3,14015 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 mars)   1082,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   