بطولة انديان ويلز للماسترز - خروج انس جابر من التصفيات

Marketa Vondrousova 🇨🇿 dio la sorpresa y derrotó a Ons Jabeur 🇹🇳 por 7-6(5) y 6-4 para avanzar a los octavos de final de Indian Wells. pic.twitter.com/VW8ALICuc4 — Respiro Tenis (@Respiro_Tenis) March 14, 2023

وكانت لاعبة كرة المضرب التونسية انس جابر المصنفة الرابعة عالميا المعفاة من خوض الدور الاول قد تاهلت يوم الاحد للدور الثالث للبطولة بعد فوزها في الدور الثاني على حساب اللاعبة البولونية ماغدالينا فريش (المصنفة 106 عالميا ) 2-1 ( 4-6 6-4 6-1 )