بطولة انديان ويلز للماسترز - خروج انس جابر من التصفيات

Publié le Mardi 14 Mars 2023 - 07:55 قراءة: 0 د, 39 ث
      
انهزت لاعبة التنس انس جابر فجر اليوم في الدور الثالث لبطولة انديان ويلز للماسترز (1000 نقطة) المقامة في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية من 8 الى 19 مارس الجاري امام التشيكية ماركيتا فندروسوفا ( المصنفة 105) بنتيجة صفر-2 ( 6-7 و4-6 ) وخرجت من التصفيات.

وكانت لاعبة كرة المضرب التونسية انس جابر المصنفة الرابعة عالميا المعفاة من خوض الدور الاول قد تاهلت يوم الاحد للدور الثالث للبطولة بعد فوزها في الدور الثاني على حساب اللاعبة البولونية ماغدالينا فريش (المصنفة 106 عالميا ) 2-1 ( 4-6 6-4 6-1 )


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