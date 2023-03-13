ابراهيم بودربالة لدى إشرافه على الجلسة العامة الأولى للبرلمان الجديد: "نحن كتلة واحدة وسنعمل اليد في اليد لرفع التحدي"

قال رئيس مجلس نواب الشعب، ابراهيم بودربالة: "بعد هذه اللحظة نحن كتلة واحدة وسنعمل اليد في اليد لرفع التحدي وهو أن يكون هذا المجلس محل رضا الشعب التونسي، وعلى هذا المجلس أن يبذل كل المجهودات في سبيل القيام بوظيفتيه التشريعية والرقابية".



وتابع بودربالة لدى إشرافه على أشغال الجلسة العامة التي استهلت بترديد النشيد الرسمي، فور انتخابه رئيسا لمجلس نواب الشعب، مساء اليوم الاثنين: "في هذا اليوم الحاسم من تاريخ تونس، شرع المجلس في أعماله وتمّ انتخاب الرئيس ونائبيه"، مؤكدا على "الروح الأخوية والأجواء الديمقراطية التي سادت الجلسة الافتتاحية".



كما شدد على أن "العمل مع مؤسسات الدولة، وفي مقدّمتها رئاسة الجمهورية والحكومة، سيكون من أجل بناء تونس الغد التي يطمح الجميع الى أن تكون محلّ استقرار ومصداقيّة بالنسبة إلى الدول الشقيقة والصديقة ومختلف الوافدين على البلاد التونسية"، قائلا "إن الذين يأتون للسياحة أو للاستثمار، سيجدون مناخا ملائما للنجاح، إذ أنّنا سنعمل على إشاعة الطمأنينة بين الجميع".



وتابع قوله: "هذا اليوم هو انطلاق فعليّ لبناء تونس الغد، خاصة بعد التدابير التي وقع اتخاذها منذ 25 جويلية 2021 والتي أنقذت البلاد من الويلات التي كنّا نعيشها كلّ يوم".



وبعد أن اعتبر أن "كل المراحل تمّت بهدوء وكانت واضحة وشفّافة واحترمت فيها كلّ الآجال"، وأن "الإنتخابات كانت ذات مصداقيّة وشفافيّة وقد قدمت الهيئة العليا المستقلة الانتخابات، لأوّل مرّة، أرقاما ذات مصداقية"، أعرب رئيس البرلمان الجديد عن الأمل في "استعادة الثقة في عمل المجلس، احتراما للمسؤولية التي أناطها الدستور بعهدته".



واشار إلى أن المجلس، يتولى حسب الأمر الذي تضمّن الدعوة لهذه الجلسة، تكوين لجنة النظام الداخلي، مؤكدا على ضرورة "مشاركة كل الاطراف فيها، بالنظر الى أهميّتها وباعتبارها ستوضّح العمل داخل البرلمان والعلاقة مع مختلف الأطراف من رئاسة جمهورية وحكومة ومجتمع مدنيّ وكلّ من يريد المساهمة في العمل البرلماني".



يُذكر أن الجلسة العامة الافتتاحية للبرلمان، أسفرت مساء اليوم الاثنين، عن انتخاب ابراهيم بودربالة، رئيسا للمجلس وذلك على إثر تحصله على 83 صوتا، مقابل حصول منافسه عبد السلام دحمان على 67 صوتا.



كما تم انتخاب أنور المرزوقي وسوسن المبروك، نائبين لرئيس البرلمان، وذلك إثر تحصّل المرزوقي على 72 صوتا والمبروك على 87 صوتا.



وصادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، برئاسة ابراهيم بوردبالة ونائبيه، على تركيبة لجنة النظام الداخلي، قبل أن يتم في حدود الساعة الثامنة والنصف مساء، الإعلان عن رفع الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس النيابي الجديد.





