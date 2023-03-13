القصرين: إصدار 3 بطاقات إيداع بالسجن في حق رئيس بلدية العيون وكاتبها العام و مستلزم أسواق، من أجل شبهة فساد

Publié le Lundi 13 Mars 2023 - 21:00 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين، اليوم الإثنين، 3 بطاقات إيداع بالسجن في حق رئيس بلدية العيون والكاتب العام لهذه البلدية ومستلزم أسواق بالمنطقة، من أجل شبهة فساد في إسناد لزمة السوق الأسبوعية بالعيون، وفق وكيل الجمهورية والناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بالقصرين صلاح الدين الراشدي.

وأوضح المصدر في تصريح إعلامي، أنه تمت إحالة الأشخاص المذكورين، طبقا للفصل 96 من المجلة الجزائية، من أجل إستغلال الصفة لاستخلاص فائدة لنفسه والإضرار بالإدارة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 263244



En continu...

Toutes les news...
الاثنين 13 مارس 2023 | 21 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:52 18:26 15:50 12:36 06:34 05:08
Babnet
17°
 Babnet23° Babnet % 59 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1122°-1118°-1117°-1121°-9
  • Avoirs en devises
    22146,6

  • (13 mars)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,32242 DT        1$ =3,14015 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 mars)   1082,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   