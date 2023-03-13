القصرين: إصدار 3 بطاقات إيداع بالسجن في حق رئيس بلدية العيون وكاتبها العام و مستلزم أسواق، من أجل شبهة فساد

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين، اليوم الإثنين، 3 بطاقات إيداع بالسجن في حق رئيس بلدية العيون والكاتب العام لهذه البلدية ومستلزم أسواق بالمنطقة، من أجل شبهة فساد في إسناد لزمة السوق الأسبوعية بالعيون، وفق وكيل الجمهورية والناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بالقصرين صلاح الدين الراشدي.



وأوضح المصدر في تصريح إعلامي، أنه تمت إحالة الأشخاص المذكورين، طبقا للفصل 96 من المجلة الجزائية، من أجل إستغلال الصفة لاستخلاص فائدة لنفسه والإضرار بالإدارة.



