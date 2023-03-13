دعوة منتجي الزيتون لتسجيل مشاركاتهم في مسابقة أمستردام الدولية لزيت الزيتون

دعا مركز النهوض بالصادرات، منتجي الزيتون التونسيين الراغبين في المشاركة في النسخة الثانية من مسابقة أمستردام الدولية لزيت الزيتون ، التي ستقام في أمستردام يوم 1 جوان 2023، للتسجيل قبل 15 أفريل 2023.

وأوضح مركز النهوض بالصادرات، وفق ما نشره، الإثنين، أن هذه المسابقة تنظمها جمعية هولندية غير ربحية ، مهتمة بمضاعفة وعي المستهلك بفوائد زيت الزيتون.

وأشار المركز، إلى أن هذه المناسبة من شأنها أن تمثل فرصة لترويج منتوج المشاركين في السوق الهولندية

ولفت المصدر ذاته، إلى أن هذه المسابقة مفتوحة فقط لمنتجي وموزعي وتجار الجملة لزيت الزيتون البكر الممتاز.

وأبرز المركز أن إرسال العينات يتم بين 15 مارس و15 أفريل 2023









