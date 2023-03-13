دعوة منتجي الزيتون لتسجيل مشاركاتهم في مسابقة أمستردام الدولية لزيت الزيتون

Publié le Lundi 13 Mars 2023 - 20:37 قراءة: 0 د, 31 ث
      
دعا مركز النهوض بالصادرات، منتجي الزيتون التونسيين الراغبين في المشاركة في النسخة الثانية من مسابقة أمستردام الدولية لزيت الزيتون ، التي ستقام في أمستردام يوم 1 جوان 2023، للتسجيل قبل 15 أفريل 2023.
وأوضح مركز النهوض بالصادرات، وفق ما نشره، الإثنين، أن هذه المسابقة تنظمها جمعية هولندية غير ربحية ، مهتمة بمضاعفة وعي المستهلك بفوائد زيت الزيتون.
وأشار المركز، إلى أن هذه المناسبة من شأنها أن تمثل فرصة لترويج منتوج المشاركين في السوق الهولندية
ولفت المصدر ذاته، إلى أن هذه المسابقة مفتوحة فقط لمنتجي وموزعي وتجار الجملة لزيت الزيتون البكر الممتاز.
وأبرز المركز أن إرسال العينات يتم بين 15 مارس و15 أفريل 2023




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 263242



En continu...

Toutes les news...
الاثنين 13 مارس 2023 | 21 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:52 18:26 15:50 12:36 06:34 05:08
Babnet
17°
 Babnet23° Babnet % 67 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1122°-1118°-1117°-1121°-9
  • Avoirs en devises
    22146,6

  • (13 mars)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,32242 DT        1$ =3,14015 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 mars)   1082,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   