أريانة: اكتشاف طاقات واعدة و التوصل إلى حلول تكنولوجية في عدة مجالات

في إطار تنفيذ برنامج "الحلول للتطرف العنيف "سولف "SOLVE ‏ بولاية أريانة احتضنت الكلية الخاصة ESPRIT بداية من يوم الأحد وعلى امتداد أكثر من 24 ساعة متتالية هاكاتون "Hackaton" يهدف إلى تطوير حلول تكنولوجية للتوقي من التطرف العنيف بمشاركة أكثر من ثلاثين مهندسا شابا من تونس إضافة إلى عدد من الطلبة أصيلي دول جنوب الصحراء الافريقية.

وتمكن الشبان المشاركون في هذا الحدث من التوصل إلى حلول تكنولوجية متعددة في مجالات مختلفة على غرار تطبيقة خاصة بالتبرع بالدم وتطبيقة مخصصة لمراقبة البناء الفوضوي عن طريق الطائرات المسيرة، إضافة إلى منصة تمكن من التنسيق بين الجمعيات والدولة في مجال توزيع الهبات ومتابعتها.

ويمثل هذا الحدث تتويجا لسلسلة من الورشات المحلية التي تم تنظيمها بمختلف معتمديات الجهة وذلك في إطار برنامج جهوي للتصدي لظاهرة التطرف العنيف في أوساط شباب الجهة وزرع ثقافة الحوار بين صفوفه تم إعداده تحت إشراف والي أريانة خالد النوري، بمشاركة عدد من الجمعيات والمنظمات والهياكل الحكومية الجهوية على غرار المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية والكشافة التونسية والهلال الأحمر والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة وغيرها.

جدير بالذكر أن برنامج solve الذي تنفذه جمعية "تونس الغد" يندرج ضمن برنامج "معاً" بالشراكة بين رئاسة الحكومة واللجنة الجهوية لمكافحة الإرهاب بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

ووفق رئيسة دائرة الشؤون السياسية بولاية أريانة هاجر الواقع التي تمثل نقطة الاتصال لهذا البرنامج بالجهة فقد مكن هذا الحدث من اكتشاف طاقات شبابية واعدة قادرة على تقديم الإضافة في مجال التكنولوجيات الحديثة يتوجب الإيمان بها وتوفير الإحاطة والإمكانيات اللازمة.

وقد تم في نهاية الحدث تقديم خمسة جوائز على أصحاب المشاريع الفائزة في هذه الورشة ومنهم فريق الطلبة الأفارقة.



