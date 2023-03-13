الداخلية: "الاحتفاظ بأربعة أشخاص منتمين لحزب سياسي، على خلفية ارتباطهم بصفحات مشبوهة"

أفادت وزارة الداخلية بأن النيابة العمُوميّة بأريانة، أذنت مؤخرا، بالاحتفاظ بأربعة أشخاص مُنتمين لأحد الأحزاب السّياسيّة(دون ذكر إسم هذا الحزب)، "وذلك على خلفية ارتباطهم باستخدام صفحات مشبُوهة على مواقع التّواصل الاجتماعي".



وأضافت الوزارة في بلاغ لها مساء اليوم الإثنين، أن هذه الصفحات "دأبت على تأليب الرّأي العام والتّحريض على مُؤسّسات الدّولة ونشر الإشاعات، مُقابل تبييض أشخاص شملتهم الأبحاث في قضايا فساد وتآمر على أمن الدّولة".



كما أشارت الداخلية إلى أن الأبحاث ما تزال متواصلة، "قصد الكشف عن كلّ من يقف وراء التحريض ونشر الإشاعات وجميع المتورّطين في هذه الأفعال المُجرّمة".



