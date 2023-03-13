كاس تونس للكرة الطائرة: برنامج الدور ربع النهائي

في ما يلي برنامج مباريات الدور ربع النهائي لكاس تونس للكرة الطائرة للاكابر موسم 2022-2023 التي ستدور يوم الاربعاء 15 مارس الجاري على النحو الاتي :



قاعة الزواوي س18

الترجي الرياضي - اتحاد قرطاج



قاعة البجاوي بصفاقس س14

النادي الصفاقسي - مولدية بوسالم



قاعة البجاوي بصفاقس س16

اتحاد النقل الصفاقسي- سعيدية سيدي بوسعد



قاعة البجاوي بصفاقس س18

جمعية اتصالات صفاقس- المستقبل الرياضي بالمرسى



