كاس تونس للكرة الطائرة: برنامج الدور ربع النهائي

في ما يلي برنامج مباريات الدور ربع النهائي لكاس تونس للكرة الطائرة للاكابر موسم 2022-2023 التي ستدور يوم الاربعاء 15 مارس الجاري على النحو الاتي :
قاعة الزواوي س18
الترجي الرياضي - اتحاد قرطاج
قاعة البجاوي بصفاقس س14
النادي الصفاقسي - مولدية بوسالم
قاعة البجاوي بصفاقس س16
اتحاد النقل الصفاقسي- سعيدية سيدي بوسعد
قاعة البجاوي بصفاقس س18
جمعية اتصالات صفاقس- المستقبل الرياضي بالمرسى
قاعة الزواوي س18
الترجي الرياضي - اتحاد قرطاج
قاعة البجاوي بصفاقس س14
النادي الصفاقسي - مولدية بوسالم
قاعة البجاوي بصفاقس س16
اتحاد النقل الصفاقسي- سعيدية سيدي بوسعد
قاعة البجاوي بصفاقس س18
جمعية اتصالات صفاقس- المستقبل الرياضي بالمرسى
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