كاس تونس للكرة الطائرة: برنامج الدور ربع النهائي

كاس تونس للكرة الطائرة: برنامج الدور ربع النهائي

Publié le Lundi 13 Mars 2023 - 17:36 قراءة: 0 د, 19 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الدور ربع النهائي لكاس تونس للكرة الطائرة للاكابر موسم 2022-2023 التي ستدور يوم الاربعاء 15 مارس الجاري على النحو الاتي :

قاعة الزواوي س18
الترجي الرياضي - اتحاد قرطاج

قاعة البجاوي بصفاقس س14
النادي الصفاقسي - مولدية بوسالم

قاعة البجاوي بصفاقس س16
اتحاد النقل الصفاقسي- سعيدية سيدي بوسعد

قاعة البجاوي بصفاقس س18
جمعية اتصالات صفاقس- المستقبل الرياضي بالمرسى

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