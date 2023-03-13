ضبط 84 مجتازا للحدود البرية خلسة يحملون جنسيات افريقية (الحرس الوطني)

تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بالقصرين أمس الأحد، من ضبط 28 شخصا يحملون جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء، بعد أن اجتازوا الحدود البرية الجزائرية التونسية خلسة.



وأورد المتحدث الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ نشره اليوم الاثنين على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن المجتازين يقيمون بالبلاد التونسية على غير الصيغ القانونية، مضيفا أن النيابة العمومية أذنت بعد استشارتها باتخاذ ما يتعين في شأنهم.



وجاء في بلاغ ثان نشره نفس المصدر اليوم الاثنين، أن وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات القصرين وجندوبة وتوزر، تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين 11 و 12 مارس الجاري، من ضبط 56 شخصا يحملون جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء، بعد أن تعمدوا إجتياز الحدود البرية الجزائرية التونسية خلسة.



وأضاف أن المجتازين يقيمون بالبلاد التونسية على غير الصيغ القانونية، وأنه بعد إستشارة النيابة العمومية أذنت بإتخاذ ما يتعين في شأنهم.





