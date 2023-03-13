زغوان: رصد مساعدات مالية وعينيّة بقيمة 1.4 مليون دينار بمناسبة شهر رمضان (المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية)

قدّرت المساعدات المالية والعينيّة المرصودة بمناسبة شهر رمضان المعظم لفائدة أكثر من 10 آلاف عائلة بين معوزة ومحدودة الدخل بولاية زغوان بحوالي 1.4 مليون دينار، وفق ما أفاد به، اليوم الاثنين المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية، جمال القرمازي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأوضح المصدر ذاته أن وزارة الإشراف خصّصت 7168 مساعدة مالية بقيمة جملية قدرها 860 ألف دينار لفائدة العائلات المدرجة ضمن برنامج الأمان الاجتماعي، وتصرف على قسطين أولهما يوم 17 مارس الجاري والثاني يوم 17 أفريل القادم، علما أن كلا القسطين يتزامنان مع صرف المنحة الشهرية التي يتمتع بها هذا الصنف من العائلات.

وأضاف أن الوزارة خصّصت أيضا 1600 طرد من المواد الغذائية بقيمة 85 دينار للطرد الواحد لفائدة الفئات محدودة الدخل والعائلات المدرجة بسجل الأمان الاجتماعي، وسيتم توزيعها خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان.

هذا وستساهم الهيئة الجهوية للهلال الأحمر في هذا المدّ التضامني عبر تخصيص 550 مساعدة عينية لفائدة العائلات الفقيرة وفاقدة السند، كما ستساهم جمعية العون المباشر الكويتية بـ800 طرد غذائي، فضلا عن تخصيص 10 آلاف طرد بقيمة 270 ألف دينار لولاية زغوان في إطار المساعدات التي منحتها الحكومة الليبية لتونس، وفق ذات المصدر.



