وزارة العدل تضع رقما أخضر على ذمة الأفارقة من جنوب الصحراء المقيمين بتونس

أعلنت وزارة العدل، أنها تضع على ذمة الأفارقة من جنوب الصحراء المقيمين بتونس، خطا أخضر على الرقم 80101861 ، في إطار الحرص على مزيد الإحاطة بالوضعيات الخاصة، وتيسير نفاذهم إلى الإجراءات القانونية المتصلة بهم، وكذلك تفعيلا لمقتضيات البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية في هذا الخصوص.



وأضافت الوزارة في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين، أنها تنشر في هذا الإطار، أهم المراجع القانونية المتعلقة بوضعية الأجانب في تونس و الكافلة لحقوقهم.



يشار الى أن وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج، كانت قد وضعت بدورها رقما أخضر على ذمة المقيمين من مختلف الدول الافريقيّة، وعلى مدار الساعة، وهو 80109070 للإجابة على تساؤلاتهم ومشاغلهم وللإبلاغ عن أيّ تجاوز في حقّهم. كما وضعت وزارة الدّاخليّة رقما أخضر هو 80.10.11.11 بقاعة العمليّات المركزيّة بالوزارة، لتسهيل الخدمات وتقديم المعلومات المطلوبة لفائدة الجاليات الأجنبية.



وجاءت هذه المبادرات، تبعا للبيان المشترك لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية الصادر يوم 5 مارس الجاري، والذي أقر جملة من الاجراءات لفائدة الأجانب المقيمين بتونس، أبرزها تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية، وتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم في آجال مناسبة، والتّمديد في وصل الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، فضلا عن تسهيل عمليات المغادرة الطّوعية لمن يرغب في ذلك، وتعزيز الإحاطة الاجتماعية والصحية والنفسية اللّازمة لفائدتهم.







