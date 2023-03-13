سوسة: فقدان الاتصال بمركب صيد ساحلي على متنه 3 بحارة غادروا ميناء سوسة منذ صباح أمس

كشف رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسوسة، حسان اللطيف، اليوم الاثنين، عن تواصل فقدان الاتصال بمركب صيد ساحلي على متنه ثلاثة بحارة غادروا ميناء الصيد البحري بسوسة منذ الساعة العاشرة من صباح أمس الاحد.



وأضاف حسان اللطيف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه توجّه مساء أمس بنداء استغاثة للسلط المعنية من أجل الشروع في البحث عن البحارة المفقودين الذين انقطع الاتصال بهم، مؤكدا أن حالة من الاحتقان الشديد تسود أوساط البحارة المنشغلين على مصير زملائهم، وكذلك في صفوف أهالي المفقودين الذين يطالبون بتسخير كافة الإمكانيات والوسائل المتاحة للبحث عن المفقودين.

من جهته، أفاد كاتب عام النقابة الأساسية بميناء الصيد البحري بسوسة، وليد الشاهد، بأن وحدات من الحرس الوطني والجيش والديوانة معززة بطائرة هيليكوبتر وعدد من البحارة يواصلون عملية البحث عن البحارة الثلاثة المفقودين في عرض البحر، على حدّ قوله.



يذكر أن رياحا قوية هبت امس الاحد على مناطق وسواحل ولاية سوسة، وكان البحر هائجا الى شديد الاضطراب.



