نواب جدد يؤكدون أنه لا يمكن العمل دون كتل برلمانية.. وأن تصريح رئيس الدولة بشأنها قد أسيء فهمه

يشار إلى أن سعيّد، كان صرح السبت الماضي، على هامش زيارة فجئية أداها إلى مقر مؤسسة "سنيب لابريس- الصحافة اليوم"، "على المجلس التشريعي القادم أن يكون في مستوى تطلعات الشعب التونسي، لأنه لن يكون كما في السابق.. فمن يتحدثون عن تكوين الكتل والبيع والشراء هم خارج التاريخ… لأنهم تحت رقابة الناخبين".فقد أفاد النائب رياض جعيدان في هذا الصدد، بأنّ لجنة النظام الدّاخلي ستدرس الموضوع، لأن العمل لا يمكن أن يكون إلا داخل مجموعات (في اشارة الى الكتل)، معتبرا أن رئيس الدولة كان يعني الكتل الحزبية التي أضرّت بالعمل البرلماني، على غرار السياحة البرلمانية التي شهدها مجلس نواب الشعب السابق.أما النائب هشام حسني، فقد ذكر أن الكتل البرلمانية منصوص عليها في الدستور الجديد، وبالتالي فهنالك اعتراف بها، مؤكدا أنه لا يمكن للبرلمان أن يعمل دون كتل، قائلا "ربما كان رئيس الجمهورية يعني الكتل التي تتكون عن طريق المال الفاسد، والتي يجري فيها بيع وشراء ذمم النواب".بدوره، قال النائب أحمد بنور، إن تصريح رئيس الدولة قد تم فهمه بالشكل الخطأ، لأنه لا يمكن العمل دون كتل برلمانية، مرجحا أن يكون القصد من كلامه هو أنه ضدّ صناعة الكتل بالمال الفاسد، قائلا في هذا الصدد "سنعمل في إطار كتل تتقارب في برامجها وأفكارها دون جهويات".من جهتها، صرحت النائب سيرين المرابط، بأنّ وجود الكتل البرلمانية أمر مهمّ لمناقشة مشاريع القوانين والاتفاق حولها وتمريرها، معتبرة أنه من غير الممكن أن يعمل كل نائب بصفة منفردة.كما اكد النائب عبد الرزاق عويدات، أنّ فاعليّة العمل البرلماني تكون عن طريق الكتل البرلمانية، حيث يمكن أن تظهر التقاطعات بينها في الرّؤى والأفكار والتوجهات، وهو ما شاطرته الرأي فيه النائب فاتن نصيبي، بقولها "لا يمكن العمل خارج إطار الكتل البرلمانية التي ستقدّم مشاريع القوانين وستناقش المشاريع المقدّمة من السلطة التنفيذية".يذكر أنّ الفصل 62 من الدستور الجديد، نصّ على أنّه إذا إنسحب نائب من الكتلة النيابية التي كان ينتمي إليها عند بداية المدة النيابية، فإنه لا يجوز له الإلتحاق بكتلة أخرى.