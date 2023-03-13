والي تونس : مقهى "العالية" لم يصدر في شانها قرار غلق ، ومتسوغ المقهى من بلدية "سيدي بو سعيد" قام بغلقها بصفة فردية

وقال والي تونس ان متسوّغ مقهى العالية قام باغلاق المحل من اجل المساومة مع بلدية "سيدي بوسعيد" حول استغلال مساحة الرصيف بصفة كلية ومنع اي طرف اخر ،في اشارة الى التجار، من مشاركته المكان ، موضحا انه لم يقم باستخلاص المستحقات المالية البلدية المتخلدة بذمته ، والتي بلغت 70 الف د بعنوان استغلال الرصيف طيلة سنواتيذكر ان القائمين على مقهى "العالية" كانوا قد توجهوا ببيان للراي العام اثر غلقها جاء فيه ان هذا القرار كان على خلفية ما وصفوه "بالاجراء التعسفي المتخذ من معتمد قرطاج بحجز الكراسي والطاولات في المساحة المقابلة للمقهى والذي يستغله المقهى منذ 105 سنة"يشار الى ان مقهى "العالية " تعد منارة لجهة سيدي بوسعيد ،ووجهة فريدة لقصّادها من تونس وخارجها لما تتميز به من رونق محمّل بعبق المكان وسحر الفضاء والق وزرقة السماء والبحرهي مقهى ارتبط اسمها بمقام الولي الصالح "سيدي بوسعيد" لتطبع المكان بمعنى الروح التونسية الاصيلة وعمق الموروث الثقافي والحضاري، تم احداثها سنة 1826 كاستراحة للرجال ممّن تحمّلوا عناء التنقل للتبرّك وزيارة المقام، لتتحول الى مقهى تقليدي سنة 1947، ومنها الى واجهة سياحية في 1962 جمعت بين خصوصية الفضاء وعراقة الجذور وتنوّع المخزون والموروث بما يتجمّل به محيطها من اقتراحات تراثية وحرفية وتقليدية