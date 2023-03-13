قفصة: إحداث شركتين أهليتين في مجالي الفلاحة وصنع مواد البناء بمعتمديتي القصر وأم العرائس

تعزّزت شبكة الشركات الأهلية بولاية قفصة، في موفى الأسبوع المنقضي، بعد الإعلان عن بعث شركتين جديدتين بمعتمديتي أم العرائس والقصر، سوف تنشطان في مجالي الفلاحة وصنع مواد البناء، ليرتفع بذلك عدد هذا الصّنف من الشركات بالجهة منذ نوفمبر الماضي إلى 8 شركات.

وأشرف على الجلسات التأسيسية لهاتين الشركتين مستشار وزير الشؤون الإجتماعية المُكلّف بالشركات الأهلية، راشد العبيدي، وإستعرض بالمناسبة الإطار القانوني المُنظّم لهذه الشركات وهو المرسوم عدد 15، وشروط تأسيسها، والمشاركة فيها، ومخططات تمويلها، وآليات مرافقة أجهزة الدولة لها، مشيرا كذلك إلى خصائص هذا المنوال الجديد في إحداث الشركات المنتجة وأهمّيتها في تنشيط التنمية المحلّية سيما وأنها "نابعة من إرادة الأهالي"، وفق تعبيره.

ويُعوّل، من ناحيهم، مؤسسّو هذه الشركة على الدولة من أجل دعم الشركة ماليا، وذلك على ضوء ما نصّ عليه المرسوم عدد 13 الخاصّ بالصلح الجزائي في فصله عدد 30، حول تخصيص 20 بالمائة من العائدات المالية لهذا الصُّلح لفائدة الجماعات المحلية، بغاية المساهمة في رأس مال مؤسسات محلية أو جهوية تأخذ شكل شركات ذات صبغة أهلية أو استثمارية أو تجارية طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.

كما تضمّن، في هذا السياق، قانون المالية لسنة 2023 إحداث خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار لتمويل الشركات الأهلية الجهوية أو المحلية، من خلال إسناد قروض بشروط تفاضلية لفائدة هذه الشركات، وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي الى 31 ديسمبر 2023.



