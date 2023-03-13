الشركة التونسية للملاحة تعلن عن توفير الخلاص الالكتروني للمسافرين اثناء الرحلة بدون سقف خلال الموسم الصيفي 2023

Publié le Lundi 13 Mars 2023 - 12:25 قراءة: 0 د, 38 ث
      
أعلنت الشركة التونسية للملاحة عن توفير الخلاص الالكتروني للمسافرين اثناء الرحلة بدون سقف خلال الموسم الصيفي 2023.

ويتنزل هذا القرار في اطار التوصيات المنبثقة عن الملتقى السنوي لوكالات الأسفار، الذي نظمته الشركة التونسية للملاحة، يومي 4 و 5 مارس 2023 بمدينة الحمامات ويومي 11 و 12 مارس من نفس الشهر، بحضور ثلّة من إطاراتها وأعوانها وممثلي وكالات الاسفار التونسيّة.

كما ستوفر الشركة، وفق بلاع صادر عنها ، خدمات الأنترنات على متن البواخر طيلة الرحلة اضافة الى إعادة برمجة الجولات البحرية .

وأتاح الملتقى فرصة لعرض استعدادات كل الأطراف لموسم الذروة ومزيد تطوير المبيعات داخل السوق التونسية.
وناقش الحاضرون، وفق ذات المصدر، أيضا تفاصيل منظومة الحجز الجديدة "هوجيا " وسبل تطويرها ومدى استجابتها إلى تطلعات الحرفاء قصد توفير كل الظروف الملائمة لإنجاح الموسم الصيفي 2023.

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