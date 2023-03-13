تسجيل انقطاع في توزيع مياه الشرب بمعتمديتي ميدون وحومة السوق بجربة بداية من منتصف يوم غد الثلاثاء

تسجيل انقطاع في توزيع مياه الشرب بمعتمديتي ميدون وحومة السوق بجربة بداية من منتصف يوم غد الثلاثاء

Publié le Lundi 13 Mars 2023 - 11:34 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بمعتمديتي ميدون وحومة السوق بجربة (ولاية مدنين) بداية من منتصف نهار يوم غد الثلاثاء 14 مارس 2023 الى غاية يوم الأربعاء 15 مارس 2023 .

وأرجعت الشركة هذا الاضطراب الى أشغال صيانة برج السحب ومحطة ضخ مياه البحر والذي يستوجب الإيقاف الظرفي لمحطة تحلية مياه البحر بجربة، وفق بلاغ لها الاثنين.

وتندرج الاشغال في إطار برنامج الصيانة السنوية واستعدادا لذروة الاستهلاك الصيفية. ومن المنتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة منتصف النهار من يوم الأربعاء 15 مارس 2023 بعد استكمال أشغال الصيانة التي ستتواصل ليلا ونهارا على مدار، وفق الشركة.

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